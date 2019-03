Vrouw naar ziekenhuis na brand Rijswijk

Een zwangere vrouw is uit voorzorg met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht na een brand in een woning aan de Franklin D. Rooseveltlaan in Rijswijk. De bewoonster van het huis heeft rook ingeademd. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Kort voor 03.00 uur brak de brand uit in de woonkamer van het huis. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven.

De vrouw kon samen met twee andere bewoners en hun honden het huis zelfstandig verlaten. De andere twee bewoners zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Een van de honden was er na de brand vandoor gegaan, maar werd snel teruggevonden. De dierenambulance heeft de honden nagekeken, met hen gaat het goed.

Even voor 04.00 uur was de woning volledig geventileerd en konden de bewoners weer terug naar huis.