De vrouw die in een bakkerij in het Zeeuwse Hulst een keizersnede had ondergaan, is overleden. Dat meldde de familie aan de politie. Het baby’tje ligt nog in zorgelijke toestand in het ziekenhuis.

De keizersnede werd uitgevoerd nadat de vrouw een hartstilstand in de bakkerij had gekregen. De vrouw werd gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.