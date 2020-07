Vrouw mishandelt agente in politiebusje

Een politieagente is vrijdagavond in Roosendaal mishandeld door een 35-jarige vrouw uit die plaats. De verdachte zou op de Onyxdijk een vrouw hebben mishandeld, een andere vrouw hebben bedreigd en vernielingen hebben aangericht in een tuin. Daarop werd ze aangehouden door gealarmeerde agenten.

Tijdens het vervoer van de verdachte naar het cellencomplex mishandelde de vrouw de agente die bij haar achter in het politiebusje zat. „Zij werd meerdere keren geschopt. Ook schold de verdachte haar de huid vol”, aldus de politie.

De agente heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging.