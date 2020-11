Vrouw misdraagt zich aan boord van vliegtuig en vernielt cel

De marechaussee heeft dinsdagavond een 29-jarige vrouw uit Enschede aangehouden op Schiphol, omdat ze overlast veroorzaakte aan boord van een vliegtuig. Toen ze in de cel zat, richtte ze daar enkele vernielingen aan.

De marechaussee kreeg een melding dat een passagier zich misdroeg aan boord van een vliegtuig afkomstig uit Barcelona. Ze zou onder invloed zijn en aan boord hebben gerookt. Ook was er een vechtpartij ontstaan met een andere passagier.

Bij aankomst op Schiphol is de marechaussee aan boord gegaan en werd de vrouw aangehouden. Ze verzette zich hevig tegen de aanhouding en was agressief naar het cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft aangifte gedaan van het in gevaar brengen van de vliegveiligheid.