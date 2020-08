Vrouw lichtgewond door omgevallen boom in Den Haag

In Den Haag is een vrouw dinsdagavond onder een boom aan de Laan van Meerdervoort terechtkomen die omviel door de harde wind. De vrouw kwam rond 22.00 uur enige tijd klem te zitten onder de takken van de boom en werd na bevrijd te zijn door omstanders met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden.

De brandweer heeft de boom weggehaald. Door storm Francis wordt van dinsdag op woensdagnacht harde wind verwacht in Nederland. In de kustgebieden van het westen en noordwesten kan de wind uithalen naar 85-95 km/uur en in het binnenland is kans op zware windstoten van circa 75 km/uur.

De veiligheidsregio Haaglanden, waar naast Den Haag ook onder meer de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland en Zoetermeer onder vallen, had rond 23.45 uur circa 35 meldingen van stormschade binnengekregen, stelt de woordvoerder. In de meeste gevallen ging het om incidenten als omgewaaide bomen, steigers en loshangende gevelplaten.