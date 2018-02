Vrouw langer vast in verband met dode Enschede

Een 39-jarige vrouw uit Enschede die mogelijk betrokken is bij de dood van een 25-jarige man uit die plaats, blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis van de vrouw, die maandag werd aangehouden, vrijdag met veertien dagen verlengd.

Het lichaam van het slachtoffer werd vorige week vrijdag ontdekt in een auto die op de kruising Malangstraat en Palembangstraat met de Brinkstraat in Enschede stond. De man bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Het onderzoek is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie in Arnhem.