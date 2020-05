Vrouw krijgt twee jaar cel voor zoutzuuraanval

Een 52-jarige vrouw is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor het gooien van zoutzuur. Het slachtoffer liep hierdoor oogschade op. Het zicht aan haar rechteroog is door de aanval fors verminderd en zal vermoedelijk nooit herstellen.

Het vrouwelijke slachtoffer hielp de moeder van de verdachte met schoonmaakwerkzaamheden. De dochter van deze moeder beschuldigde haar van diefstal, waarover op 15 november 2019 ruzie ontstond. De verdachte had al een flesje met zoutzuur in de vensterbank van haar moeder klaargezet.

De verdachte heeft bekend dat ze het flesje had besteld en in de woning van haar moeder bewaarde. Toen ze het slachtoffer confronteerde met de vermeende diefstal en er ruzie ontstond, besloot de verdachte het zoutzuur te pakken en richting het slachtoffer te gooien.

De rechtbank oordeelt dat de vrouw schuldig is aan zware mishandeling met voorbedachten rade. Ze moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen en mag niet in haar buurt komen.