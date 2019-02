Door een ongeluk op de A2 in de buurt van Best (Brabant) is een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer verloor de macht over het stuur en botste tegen de vangrail. Daarop begon de auto te tollen en reed een vrachtwagen achterop.

Het slachtoffer werd uit haar auto geslingerd en overleed ter plaatse. Zover bekend bleef de vrachtwagenchauffeur ongedeerd. Vanwege het ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten richting Den Bosch. Verkeer kan het beste omrijden via Tilburg.