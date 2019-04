In Mijdrecht (Utrecht) is dinsdagavond een vrouw om het leven gekomen door een schietincident. Het voorval had plaats aan de Landsherenstraat.

De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. In de zoektocht naar de mogelijke dader, wordt de politiehelikopter ingezet.

Volgens RTV Utrecht vond het schietincident plaats in een woning en zou de politie op zoek zijn naar een man die gewond is.