Vrouw komt om bij fietsongeluk in Bilthoven

In Bilthoven in de provincie Utrecht is een 66-jarige vrouw om het leven gekomen bij een fietsongeluk dat donderdag gebeurde, meldt de politie vrijdag. Op de Soestdijkseweg kwam zij door nog onbekende oorzaak in botsing met een andere fietser. Door het ongeval raakte de vrouw zwaargewond, later overleed ze in het ziekenhuis.

De andere fietser die bij het ongeluk betrokken was ging na het incident op advies van omstanders naar huis en heeft daar de politie gebeld.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en zoekt mensen die getuige waren van het voorval.