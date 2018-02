In het Brabantse Veghel is een vrouw zwaargewond geraakt bij een steekincident in een woning. In het huis, aan het Bosven, is een man aangehouden.

Volgens de politie is de toestand van de vrouw zeer ernstig. Een traumahelikopter heeft medisch specialisten ingevlogen om hulp te verlenen. De vrouw is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vermoedt dat dat wel enige tijd in beslag gaat nemen.