Een 27-jarige vrouw is op oudejaarsavond in de Noord-Hollandse plaats Tuitjenhorn zwaar mishandeld door drie jongens, nadat zij opmerkingen had gemaakt over het afsteken van vuurwerk.

Dat gebeurde omstreeks 19.00 uur in de Manusveert in die plaats. Na haar opmerking kreeg de vrouw eerst een duw van een van de jongens, die vervolgens wegrende. Toen de vrouw erachteraan ging, werd ze door het drietal tegen de grond gewerkt en vervolgens geschopt en geslagen. De politie heeft de zaak in onderzoek.