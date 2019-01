Vrouw in rolstoel gewond bij roof Den Bosch

Een vrouw in een rolstoel is volgens de politie „flink gewond” geraakt toen ze vrijdag in Den Bosch werd aangevallen door een man met een mes. De dader eiste geld. Hij is er te voet vandoor gegaan.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ze was nog aanspreekbaar. De politie weet nog niet wat voor verwondingen ze precies heeft opgelopen. De beroving werd gepleegd op de Aartshertogenlaan in de Brabantse hoofdstad. Op het moment van de beroving, rond 17.00 uur, was het daar volgens de politie erg druk en zou het dan ook goed kunnen dat mensen de aanval hebben gezien.