Vrouw in Den Haag ontvoerd en misbruikt

Een 33-jarige vrouw is afgelopen weekend in Den Haag in een busje gedwongen en vervolgens het slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf. De daders zouden twee nog onbekende mannen zijn, meldt de politie woensdag.

Het misdrijf zou in de nacht van zaterdag op zondag tussen 00.00 en 07.00 uur hebben plaatsgevonden. Rond 06.00 uur kregen agenten een melding dat op de Van Ostadestraat een vrouw liep die omstanders om hulp vroeg. Agenten troffen er de 33-jarige vrouw aan.

Het slachtoffer zegt dat zij op de hoek van de Hertzogstraat en de Morgenzonlaan in het busje werd gedwongen, dat daarop wegreed en stopte op een onbekende plek, waar het zedenmisdrijf plaatsvond. Het slachtoffer wist er zelf weg te komen.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, ook van de beroving van spullen die ze bij zich had. De politie wil verder niets zeggen over de zaak.