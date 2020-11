Vrouw gooit kokend water naar agent in Den Helder

Een 55-jarige vrouw uit Den Helder is donderdagavond aangehouden nadat zij kokend water naar een politieagent had gegooid toen die bij haar aan de deur kwam. De agent kwam er ongedeerd vanaf.

De politieman ging naar het flatgebouw aan de Kanaalweg omdat er bij iemand een voordeur was vernield, volgens de bewoners door een buurvrouw. Toen de agent aanklopte bij de verdachte en zei dat hij van de politie was, deed zij in eerste instantie niet open. Toen de deur even later wel openging, gooide de vrouw het kokendhete water vanuit een waterkoker naar het gezicht van de politieman.

De agent kon volgens de politie het water net op tijd ontwijken en moest daarbij een trapleuning vastpakken om niet naar beneden te vallen. Er kwam wat van het gloeiende water op zijn kleding terecht, maar omdat dat motorkleding was, liep hij geen verwondingen op.

De gooister van het water werd kort na het voorval aangehouden in haar woning. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.