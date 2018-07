Door een explosie in een frietkraam in het Friese dorpje Stiens is een vrouw gewond geraakt. Ze heeft ernstige brandwonden opgelopen. Volgens de brandweer was er sprake van een kleine explosie, waarna brand uitbrak. Zowel de frietkraam als een busje, dat ernaast stond geparkeerd, zijn uitgebrand. Of de vrouw daar werkte, is niet bekend.