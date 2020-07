Door een steekpartij in Schiedam is zondagavond een vrouw gewond geraakt. Ze is afgevoerd naar het ziekenhuis, zegt een politiewoordvoerder. Er is onderzoek ingesteld en de politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Volgens RTV Rijnmond vonden buurtbewoners de gewonde vrouw op de Eduard van Beinumlaan, ter hoogte van de Tony Verheystraat. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.