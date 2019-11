Een 46-jarige Rotterdamse is maandag in de Waalhaven in Rotterdam zwaargewond geraakt doordat ze is aangereden door een goederentrein. Ze was direct na het ongeval nog wel aanspreekbaar, zei een woordvoerster van de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie weet nog niet hoe het ongeval kon gebeuren.