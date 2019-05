Vrouw en dochter (17) gewond na steekpartij

Een 32-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter zijn dinsdagavond zwaargewond geraakt na een steekpartij in hun woning aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland). De 41-jarige man van de vrouw, en vader van de tiener, is aangehouden.

In de flatwoning zou een ruzie zijn ontstaan tussen de man en zijn gezin, waarbij hij zijn vrouw en dochter meerdere keren zou hebben gestoken. Voor behandeling werden twee traumahelikopters ingeroepen. De twee vrouwen werden met spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere 15-jarige dochter raakte bij het incident gewond aan haar hand, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het incident werd door buren gemeld. De politie kon de man in het portiek bij de ingang van de flat aanhouden.