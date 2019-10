Vrouw Eindhoven toch geen bloedprikker

Donderdagochtend is toch geen bloedprikoplichter actief geweest in Eindhoven, ondanks een melding op Burgernet hierover. Volgens de politie ging het om een „misverstand en geval van miscommunicatie tussen de mevrouw aan de deur en de meldster” en is er dus sprake geweest van loos alarm.

Volgens de melding was de politie op zoek naar een vrouw van ongeveer 30 jaar die toegeslagen zou hebben in een woning in de buurt van de Strijpsestraat. Maar naar nu blijkt ging het om een „voor de meldster onbekende buurvrouw die iets kwam ophalen”. De politie heeft met die buurvrouw gesproken en zij had een plausibel verhaal over wat zij bij de woning kwam doen. Hoe de verwarring heeft kunnen ontstaan, is niet helemaal duidelijk.

Eerder deze week kreeg de politie tientallen tips over de bloedprikbendes, die zich met een smoes naar binnen praten in een woning bij voornamelijk oudere mensen. Vervolgens nemen ze met een vingerprik bloed af en vertellen het slachtoffer dat de bloedwaarde niet in orde is. Als slachtoffers vervolgens een pil kopen met hun pinpas, worden pasgegevens gekopieerd.

Vorige week vrijdag praatten criminelen zich binnen bij een 90-jarige man uit Eindhoven. Ook zijn er al aangiftes ontvangen uit Utrecht, Delft, Ouderkerk aan de Amstel, Amsterdam en Goirle.