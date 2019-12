Vrouw doodgestoken in woning in Amsterdam

In een woning aan het Waterlandplein in Amsterdam-Noord is een vrouw doodgestoken. Enkele kilometers verderop, op de Insulindeweg in Amsterdam-Oost, heeft de politie een mannelijke verdachte aangehouden. Vermoedelijk ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer.

Op beide locaties in de stad doet de recherche uitgebreid sporenonderzoek. Ook worden de eerste getuigen gehoord. In verband met de privacy van de betrokkenen brengt de politie voorlopig niet meer informatie naar buiten.