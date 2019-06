De politie heeft in de Drentse plaats De Groeve een dode vrouw aangetroffen in een woning. Korte tijd later werd een man aangehouden. Zijn mogelijke betrokkenheid bij haar dood wordt onderzocht.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd na een melding door de politie gevonden in het huis aan de Driehoekskamp. Over haar identiteit en die van de aangehouden man zijn geen mededelingen gedaan.