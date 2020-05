Vrouw die vastzat om dood man Zwaag weer vrij

De 62-jarige vrouw die was aangehouden vanwege de dood van een 52-jarige man in het Noord-Hollandse Zwaag is weer op vrije voeten. Ze blijft wel verdachte, meldt de politie.

Het slachtoffer werd op eerste paasdag levenloos gevonden in zijn woning aan het Ridderspoor. De man is door een misdrijf om het leven gekomen.

De vrouw is na haar aanhouding verhoord. Ze is vrijgelaten op last van de officier van justitie. De politie heeft ook buurtonderzoek gedaan, camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. De politie wil verder geen mededelingen doen over het onderzoek.