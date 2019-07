Vrouw die partner doodstak nader onderzocht

De 44-jarige Anela J. moet eerst nader psychisch onderzocht worden voordat de rechtbank uitspraak doet in haar zaak. De uit het voormalige Joegoslaviƫ afkomstige vrouw wordt ervan verdacht in de nieuwjaarsnacht haar partner te hebben doodgestoken.

De zaak wordt behandeld door de rechtbank in Almelo. Daar eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden zes jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging. De rechters vinden echter dat ze onvoldoende inzicht hebben gekregen in de psychische toestand van de verdachte. De vrouw zou gebukt gaan onder posttraumatische stressstoornissen opgelopen in de oorlog in de Balkan in de jaren negentig. Het geknal in de nieuwjaarsnacht zou angstige herinneringen naar boven hebben gebracht.

Bij een schermutseling met haar Poolse partner in hun woning in Losser zou ze een mes hebben gepakt en werd hij dodelijk geraakt. Het stel had twee kinderen.