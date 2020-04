Vrouw die hielp bij ontsnapping uit tbs-kliniek blijft in cel

De 43-jarige vrouw die twee weken geleden is aangehouden in het onderzoek naar de ontsnapping van twee mannen begin maart uit de tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, blijft de komende dertig dagen nog in de cel. Dit besloot de rechtbank woensdag, heeft het Openbaar Ministerie donderdag laten weten.

De vrouw wordt verdacht van het invoeren van verboden voorwerpen in de kliniek. Daarmee is ze volgens het OM medeplichtig aan de ontsnapping en het geweld van de mannen.

De ontsnapte mannen waren een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige man uit Rotterdam. Ze ontsnapten op zondag 1 maart met een taxi, waarbij ze lange tijd werden achtervolgd door de politie. De man uit Delfzijl werd op een bedrijventerrein in Kesteren in een vuurgevecht met de politie dodelijk getroffen. De 52-jarige Rotterdammer werd aangehouden en zit weer in de cel.