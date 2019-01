Vrouw daagt overheid voor rechter om adoptie

De door Nederlandse ouders geadopteerde Dilani Butink, die in Sri Lanka is geboren, neemt juridische stappen tegen de Nederlandse overheid omdat die te weinig zou hebben gedaan om gesjoemel met adopties te voorkomen. Dat bevestigt de 26-jarige Butink na berichtgeving door Nieuwsuur.

De vrouw stelt dat Nederland er beter op had moeten toezien of adopties vanuit Sri Lanka correct verliepen. Butink laat weten dat haar geboortepapieren in Sri Lanka niet in orde waren. Daardoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen. In een dagvaarding eist ze dat de overheid schuld erkent, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

Haar ouders reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kindje op te halen. Dat bleek niet beschikbaar te zijn. Een tussenpersoon zorgde er daarna voor dat Butink geadopteerd kon worden. Volgens Nieuwsuur is het de eerste keer dat een geadopteerde de Nederlandse overheid voor de rechter sleept voor een adoptie die niet volgens de regels verliep.