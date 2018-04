Vrouw bezwijkt aan verwondingen ongeval

Een 43-jarige vrouw is zondagochtend overleden aan de verwondingen die zij had opgelopen door een aanrijding in Tilburg.

De vrouw was zaterdagavond rond 21.00 uur met haar man de hond aan het uitlaten op de Lovense Kanaaldijk toen ze van achteren werd aangereden door een bestelbusje, bestuurd door een 31-jarige man. De voetgangster werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar zij zondagochtend aan haar verwondingen bezweek.

De bestuurder van het bestelbusje is aangehouden gedurende het onderzoek naar de toedracht, wat gebruikelijk is bij dodelijke ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat hij geen alcohol had gedronken.