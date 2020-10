Vrouw bezweken aan verwondingen na ongeluk Amsterdam

De politie onderzoekt op welke wijze een 34-jarige vrouw donderdagavond om het leven is gekomen, nadat ze zwaargewond was aangetroffen op de rijbaan van de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost.

De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft de weg afgezet voor nader onderzoek. Ook worden getuigen gezocht van het voorval.

Het slachtoffer werd rond 20.00 uur gevonden, maar onduidelijk is of er een aanrijding heeft plaatsgevonden. De vrouw bezweek kort nadat ze was aangetroffen aan haar verwondingen.