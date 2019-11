Vrouw bevalt van zoontje op snelweg A2

De politie heeft zondagmiddag geassisteerd bij een bevalling die op de A2 in Limburg begonnen was. De vrouw begon met de bevalling terwijl haar auto stilstond op de vluchtstrook van de A2. De gealarmeerde politie was binnen vijf minuten ter plaatse en reed de auto naar een parkeerplaats bij een nabijgelegen hotel. Daar werd niet veel later een gezond jongetje geboren, maakte de politie zondagavond bekend.

Na de melding bij 112 liet Rijkswaterstaat meteen een rijstrook afkruisen om een veilige werkplek te creëren voor de aangestuurde hulpdiensten. De partner van de vrouw kreeg intussen telefonisch instructies van een verpleegkundige medewerker van de ambulancemeldkamer.

Nadat de auto naar de parkeerplaats was gereden, schoot personeel van het hotel met water en handdoeken te hulp. De aanwezige agenten werden tijdens de bevalling via hun portofoon begeleid door de ambulancemedewerker vanuit de meldkamer. Niet veel later kon ambulancepersoneel en een verloskundige die taak overnemen. Het jongetje werd vervolgens geboren te midden van een groot aantal hulpverleners.

Met moeder en kind gaat het goed. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.