Een vrouw is in het Zeeuwse Hulst bevallen nadat zij een hartstilstand in een lokale bakkerij had gekregen. De vrouw raakte rond 10.30 uur onwel waarna hulpdiensten massaal uitrukten. De vrouw kon succesvol gereanimeerd worden, de baby kwam met een keizersnee ter wereld.

De moeder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, de baby met een traumahelikopter.