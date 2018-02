Een vrouw in Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan vijftig keer alarmnummer 112 gebeld, terwijl geen enkele keer sprake was van een noodsituatie. De politie kon via het nummer waarmee ze belde haar identiteit en adres achterhalen, waarop ze werd aangehouden. De telefoon van de vrouw is in beslag genomen, meldt de politie.