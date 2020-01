Een hoogzwangere vrouw is woensdag bij een bushalte in Velden (Limburg) van een meisje bevallen. Volgens de politie kreeg de vrouw in haar auto weeën en zette ze het voertuig bij een bushalte in het Limburgse dorp aan de kant. Ze alarmeerde vervolgens de hulpdiensten.

De toegesnelde agenten hebben haar samen met ambulancepersoneel geholpen de kerngezonde baby op de wereld te zetten. Het kindje werd in de ambulance geboren. „Moeder en trotse vader maken het goed”, aldus de politie.