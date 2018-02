Vrouw alsnog vrijgesproken van gifmoord op man

De 61-jarige Galina R. is vrijgesproken van de vergiftiging van haar man met een haargroeimiddel in het Zeeuwse Kattendijke. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat er toch te veel ruimte is voor twijfel, ook al zijn er belastende omstandigheden voor de vrouw. De aanklager had in hoger beroep zes jaar celstraf geëist.

R. werd in 2011 door de rechtbank in Middelburg ook vrijgesproken, maar werd in hoger beroep in 2014 door het hof in Den Bosch toch tot zeven jaar cel veroordeeld. Niet vanwege moord, maar voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. In cassatie bepaalde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moest worden behandeld.

Het slachtoffer was Ad van den Dool (60), een weduwnaar die in 1998 hertrouwde met de Russisch-Nederlandse R., die hij op zakenreis in Rusland had ontmoet. De vrouw heeft altijd ontkend dat ze hem heeft omgebracht. Vastgesteld is dat het slachtoffer - dat al een zwak hart had - in maart 2009 is gestorven doordat hij veel alcohol, het middel minoxidil en nog zeker één ander middel in zijn lichaam had.