Vrouw aangehouden voor dodelijke schietpartij in maart in Cothen

De politie heeft dinsdag een 51-jarige vrouw uit Cothen (Utrecht) aangehouden voor mogelijk betrokkenheid bij een schietpartij op 26 maart in haar woonplaats. Daarbij kwam een 50-jarige man uit Cothen om het leven.

De man werd in maart op de Ossenwaard doodgeschoten. Een half uur later hield de politie een verdachte aan. Hij bekende het slachtoffer te hebben neergeschoten. De politie vermoedde echter al dat er meer personen bij het plannen of voorbereiden van de moord/doodslag waren betrokken en sluit meer aanhoudingen niet uit.

De recherche zoekt nog altijd naar de jonge vrouw waar de verdachte mogelijk de avond voor de schietpartij in de omgeving van de Ossenwaard contact mee zou hebben gehad. Zij reed in een zwarte auto, vermoedelijk een Audi.