Vrouw (91) overleden na aanrijding met onbekende fietsster

Een 91-jarige vrouw die vorige week donderdag in Roosendaal werd aangereden door een fietsster, is eerste kerstdag aan de gevolgen van het ongeval overleden. De politie is nog steeds op zoek naar de fietsster, die doorreed, en heeft opnieuw getuigen opgeroepen zich te melden.

De aanrijding was om 12.30 uur op de kruising Hendrik Gerard Dirckxstraat met de Laan van Brabant. De bejaarde liep daar met een boodschappentrolley.

Volgens omstanders die het slachtoffer eerste hulp verleenden, was de fietsster een vrouw met een blauwe jas en een rood regenkapje. Nadat ze even was blijven staan, reed ze weg.