Vrouw (87) omgekomen door aanrijding

Een 87-jarige vrouw uit Zwolle is zondag om het leven gekomen door een aanrijding. Die gebeurde op de Ordelseweg. Ze zat in de auto bij een eveneens 87-jarige man toen een auto uit tegengestelde richting op hun weghelft terecht kwam en frontaal botste tegen de auto van de twee uit Zwolle. De 87-jarige man raakte gewond.

De bestuurder (53) van de andere auto zat met twee vrouwen in de auto. Hij komt uit Zuid-Afrika. Een van de vrouwen (50, ook uit Zuid-Afrika) is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de bestuurder aangehouden.

Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. In Zuid-Afrika wordt links gereden, in tegenstelling tot in Nederland.