Een 85-jarige vrouw uit Bemmel is overleden nadat ze donderdagavond een auto-ongeluk heeft gekregen. De vrouw raakte in Huissen (Gelderland) van de weg en belandde in de naastgelegen sloot.

Een brandweerman is via de achterkant de auto ingekropen en heeft ervoor gezorgd dat de vrouw op een brancard uit de auto kon worden gehaald. Ze is later in een ziekenhuis overleden.