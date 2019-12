Vrouw (83) bestolen van 60.000 euro aan sieraden

Een bejaarde vrouw uit Capelle aan den IJssel is zaterdag beroofd van haar sieraden die een waarde hebben van 60.000 euro. De 83-jarige vrouw was het slachtoffer van een babbeltruc bij haar woning aan de Sint Helenabaai.

De vrouw kwam een van de twee daders ’s middags tegen in de lift van haar wooncomplex. Hij zei dat hij bezig was met de waterleiding van een naastgelegen woning. Later belde de man bij de vrouw aan met de vraag of hij ook haar leidingen mocht controleren. Toen stapte hij met een vrouw naar binnen. Zij heeft waarschijnlijk de sieraden meegenomen toen de man met het slachtoffer in gesprek was. Het duo is spoorloos.