De vrouw die maandagavond bij een verkeersongeluk in het Limburgse plaatsje Born om het leven kwam, blijkt een 81-jarige vrouw uit Stein te zijn. Dat heeft de politie dinsdag gemeld. Haar 78-jarige echtgenoot, die de auto bestuurde, is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis.

Zij zaten beiden in een auto die op de Aldenhofweg in Born tegen een spoorbrug botste. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. Onderzocht wordt hoe de auto van de weg is geraakt.