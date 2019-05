Een 78-jarige vrouw die vrijdag overleed in haar woning in het Zeeuwse Oostkapelle is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt na uitgebreid onderzoek.

Hulpdiensten vonden de vrouw vrijdagmiddag gewond in haar woning. Zij overleed ter plaatse. De afgelopen dagen is er bij en in het appartement onderzoek gedaan. De politie heeft nog niemand aangehouden.