Vrouw (76) dood, doorrijder nog steeds gezocht

Een 76-jarige vrouw die zondag 10 februari door een auto werd geschept in Renswoude is vrijdag overleden. De automobilist die haar aanreed ging er met hoge snelheid vandoor. De politie is nog steeds op zoek naar de dader.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de Dorpsstraat in Renswoude. De vrouw werd na de aanrijding met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Daar bleek dat ze meerdere botbreuken had. Na het ongeval pakte de politie twee mannen uit Scherpenzeel op als verdachten van het aanrijden van de vrouw. Later bleek dat ze niets met het ongeluk te maken hadden en werden ze vrijgelaten.

Volgens getuigen is de vrouw geschept door een kleine, donkere auto waarin meerdere personen zaten. De politie heeft al meerdere getuigen gesproken, alleen ontbreekt nog steeds ieder spoor van de dader.