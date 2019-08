Vrouw (75) omgekomen door ongeval Wekerom

Een 75-jarige vrouw uit Bennekom is zondagavond laat op de avond om het leven gekomen door een ongeval op de Edeseweg in Wekerom.

De bestuurder van de auto, een 78-jarige man uit Bennekom, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdige ongeval vond kort voor half tien plaats op de weg tussen Wekerom en Harskamp. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

