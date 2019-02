Een 74-jarige fietsster uit Bennekom is overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een aanrijding met een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Gelderland.

De aanrijding was zaterdag rond het middaguur op de Kierkamperweg in Bennekom. Na het ongeval werd de vrouw naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is ze overleden.

Over de toedracht van het ongeluk kon de politie nog niets zeggen.