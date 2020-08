Een 63-jarige vrouw uit Utrecht is om het leven gekomen doordat ze op haar fiets in botsing kwam met een bestelbusje. Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond op de Biltseweg in haar woonplaats, aldus de politie woensdag.

De vrouw werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze later.

De 24-jarige bestuurder van de bus uit Muiden bleef ongedeerd. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.