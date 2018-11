Vrouw (46) overlijdt door ongeval op A59

Op de A59 bij Rosmalen is zaterdagochtend vroeg een 46-jarige vrouw uit Oss om het leven gekomen bij een ongeluk. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Ze zat in de auto met vier familieleden. Haar 49-jarige man, twee zoons van 23 en 21 en schoonmoeder van 74 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een greppel tot stilstand. Volgens de politie was de oudste zoon van de vrouw de bestuurder van de auto. Hij had niet gedronken.