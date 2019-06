Een 44-jarige vrouw uit Beek en Donk is om het leven gekomen door een ongeval in Aarle-Rixtel (Noord-Brabant). De auto met het slachtoffer belandde door nog onbekende oorzaak in een droge sloot aan de Kloosterdreef.

Bij het ongeval waren volgens de politie geen andere auto’s betrokken. Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt onderzocht.