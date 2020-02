Een 39-jarige vrouw uit Bodegraven is aangehouden nadat agenten in een woning in die plaats een dode man hadden aangetroffen.

De politie ging maandagavond naar de woning aan de Koninginneweg na een melding. De verdachte is in de woning aangehouden. Het slachtoffer is een 40-jarige man. „De recherche doet onderzoek naar de precieze toedracht en de betrokkenheid van de verdachte”, aldus de politie.