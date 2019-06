Een 38-jarige vrouw uit Hengelo is donderdagavond overleden nadat ze op de N36 bij Stegeren (Overijssel) met haar auto op een busje was gebotst. De 24-jarige bestuurder van het busje, een man uit Lelystad, raakte gewond. De vrouw is volgens de politie ter plaatse aan haar verwondingen bezweken.