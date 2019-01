Een 35-jarige vrouw uit Amsterdam die woensdag zwaargewond raakte bij een steekincident, is aan haar verwondingen overleden. Het incident gebeurde op de Chestertonlaan in Amsterdam Zuid-Oost.

In de buurt is een 43-jarige Amsterdammer aangehouden en die is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De vrouw is donderdag overleden. De politie heeft dat pas zaterdag gemeld omdat de familie nog niet kon worden geïnformeerd.