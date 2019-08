Vrouw (35) overleden na ongeluk in Amsterdam

Een 35-jarige vrouw uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen die zij zaterdagavond opliep door een verkeersongeval in de Eerste Oosterparkstraat in de hoofdstad.

Ze kwam rond 20.00 uur op de fiets in botsing met een auto. Getuigen vertelden de politie dat de bestuurder van de auto, een 25-jarige man uit Monnickendam, het fietspad was opgereden. Daarbij zou hij de vrouw van achteren hebben aangereden. Vervolgens zou hij tegen een boom tot stilstand zijn gekomen.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de nacht bezweek ze aan haar verwondingen. Ook de automobilist raakte gewond, maar zijn situatie is volgens de politie minder ernstig. Wel is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Specialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeval kon ontstaan.